В Греции выразили готовность принять россиян, планировавших отдых в Турции

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Греция готова принять и обеспечить безопасность граждан России, которые планировали отдыхать в Турции. Об этом заявил министр туризма Греции Харис Теохарис.
"Мы готовы принимать туристов из России. Сможем сделать это так, чтобы обеспечить их безопасность, чтобы в то же время была обеспечена безопасность и наших граждан", – приводит его слова ТАСС.
По словам министра туризма Греции, ограничения на число посещающих страну российских туристов будут сняты 14 мая.
"С 14 мая Россия будет частью ограниченного набора стран, с которыми у нас не будет запретов по туристическим путешествиям", – подчеркнул Теохарис.
Он уточнил, что в страну смогут прилететь россияне, которые имеют на руках справки о вакцинации, наличии антител или отрицательный ПЦР-тест.
"Мы принимаем сертификаты о вакцинации "Спутником V", которая не одобрена ЕМА, но для туристических целей мы ее будем принимать. Кроме того, мы разрешим посещать страну людям, у которых есть отрицательный ПЦР-тест или же антитела, наличие которых проверить дешевле и быстрее", – добавил он.
Ранее стало известно, что власти Греции отменят требование об обязательном карантине для путешественников из 32 стран. Одновременно с отменой ограничения для иностранных гостей заработают девять аэропортов.
Путешественников будут принимать на островах Кос, Миконос, Санторини, Родос, Корфу, Крит, в Афинах и Салониках.
Греция отменит лимит на число въезжающих российских туристов
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