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17:52

Вернувшихся из-за рубежа москвичей без теста на COVID-19 оштрафовали на 17 млн рублей

город

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Вернувшихся из-за рубежа жителей Москвы без теста на коронавирус оштрафовали почти на 17 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 1 343 гражданам присуждены штрафы на сумму 16,97 миллиона рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, по ним назначены даты заседаний", – говорится в сообщении.

После прилета из-за рубежа граждане должны сдать ПЦР-тест в аэропорту или любой другой лаборатории, после чего в течение трех дней необходимо внести результаты на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Ранее сообщалось, что в Москве за нарушение противоэпидемических мер, призванных остановить распространение коронавируса, за последние 14 месяцев выписали 1,3 миллиона штрафов.

В столичном регионе санитарно-эпидемический контроль ведется при помощи мобильного приложения "Социальный мониторинг", системы распознавания лиц, системы чекинов и других.

Москвичей, вернувшихся из-за границы без теста на COVID-19, оштрафовали на 17 млн рублей

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