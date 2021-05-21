Около 1,3 млн штрафов выписали в Москве за нарушение противоэпидемических мер

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

В Москве за нарушение противоэпидемических мер, призванных остановить распространение коронавируса, за последние 14 месяцев выписали 1,3 миллиона штрафов. Речь идет о юридических и физических лицах. Об этом сообщается в презентации к выступлению Сергея Собянина в пятницу на марафоне "Новое знание".

"Большинство граждан добросовестно соблюдает введенные ограничения, система контроля играет важную профилактическую роль и позволяет пресекать наиболее опасные правонарушения. 1,3 миллиона штрафов было наложено на граждан и юридических лиц за март 2020 – апрель 2021 г." – приводит ТАСС текст из презентации.



Уточняется, что в Москве санитарно-эпидемический контроль ведется при помощи мобильного приложения "Социальный мониторинг", системы распознавания лиц, системы чек-ин и других.



Ранее первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк в беседе с Москвой 24 напомнил о штрафах для предприятий за нарушение противоэпидемических мер. Он уточнил, что наказания в виде штрафов от 100 до 300 тысяч рублей продолжают действовать в столице.

Также Немерюк заявил, что Центральный детский магазин сможет возобновить работу после устранения нарушений противоэпидемических мер. Однако, несмотря на исправление нарушений, предприятию все еще может грозить штраф.

