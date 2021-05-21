Около 1,3 млн штрафов выписали в Москве за нарушение противоэпидемических мер

17:03
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
В Москве за нарушение противоэпидемических мер, призванных остановить распространение коронавируса, за последние 14 месяцев выписали 1,3 миллиона штрафов. Речь идет о юридических и физических лицах. Об этом сообщается в презентации к выступлению Сергея Собянина в пятницу на марафоне "Новое знание".
"Большинство граждан добросовестно соблюдает введенные ограничения, система контроля играет важную профилактическую роль и позволяет пресекать наиболее опасные правонарушения. 1,3 миллиона штрафов было наложено на граждан и юридических лиц за март 2020 – апрель 2021 г." – приводит ТАСС текст из презентации.
Уточняется, что в Москве санитарно-эпидемический контроль ведется при помощи мобильного приложения "Социальный мониторинг", системы распознавания лиц, системы чек-ин и других.
Ранее первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк в беседе с Москвой 24 напомнил о штрафах для предприятий за нарушение противоэпидемических мер. Он уточнил, что наказания в виде штрафов от 100 до 300 тысяч рублей продолжают действовать в столице.
Также Немерюк заявил, что Центральный детский магазин сможет возобновить работу после устранения нарушений противоэпидемических мер. Однако, несмотря на исправление нарушений, предприятию все еще может грозить штраф.
Два столичных ресторана McDonald’s опечатали за нарушение мер против COVID-19
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