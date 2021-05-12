Москва онлайн покажет, как контролеры выявляют нарушителей масочного режима

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Контролеры проводят проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте столицы. Маски и перчатки необходимо надевать перед тем, как войти в автобус или зайти в вестибюль метро. За нарушение режима грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. 13 мая зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за тем, как контролеры выявляют нарушителей.

Смотрите трансляцию 13 мая в 9:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.