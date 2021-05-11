Врачи спрогнозировали ситуацию с COVID-19 в Москве после майских праздников

Майские праздники, к сожалению для многих россиян, подошли к концу. В этом году они были особенно длинными, поскольку Владимир Путин объявил с 1 по 10 мая мая нерабочими днями. Некоторые москвичи отправились в аэропорты и на вокзалы, другие горожане провели выходные в парках и досуговых центрах. Из-за этого в разных точках столицы наблюдались очереди. Разбираемся, как длинные праздники могут отразиться на ситуации с COVID-19.
Майские очереди
Некоторые жители столицы решили в майские праздники отправиться в путешествие по стране. Из-за этого в аэропортах города наблюдался туристический ажиотаж. В одном только Домодедове, по словам пресс-секретаря аэропорта Александра Власова, планировалось обслужить за длинные выходные более 800 тысяч пассажиров.
В праздники москвичи также поспешили на дачи. Это спровоцировало повышенный пассажиропоток на столичных автовокзалах. Заполненными за город отправлялись и электрички.
Тем, кто решил в праздничные дни провести время на природе, пришлось вытерпеть очереди и в гипермаркетах. Люди выстроились в длинные линии на кассах за мангалами, мясом для шашлыка, углями и другими продуктами.
Очереди наблюдались и в популярных у жителей столицы местах проведения досуга. Например, скопление людей заметили на входе у "Москвариума". Очевидцы рапортовали, что внутри также было не протолкнуться. С их слов, в узких коридорах посетители стояли у аквариумов буквально плечом к плечу.
В последний день майских праздников на "Москвариум" было даже возбуждено дело об административном правонарушении из-за невыполнения обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Об этом сообщили в столичном Роспотребнадзоре. Среди нарушений, обнаруженных в ходе проверки 7 мая, специалисты отметили несоблюдение режима обеззараживания воздуха в течение всего дня. Кроме того, администрация и сотрудники комплекса не следили за тем, чтобы гости придерживались безопасного расстояния между друг другом, отметили в ведомстве.
Скопления людей в майские праздники не обошли и Московский зоопарк. Некоторые посетители рассказали, что якобы ждали возможности зайти на территорию по 40 минут.
Наплыв москвичей случился и в Ботаническом саду, где совсем недавно расцвела сакура. Желающих увидеть красоту оказалось так много, что в очередях, по словам посетителей, можно было потерять до полутора часов.
Коронавирус не отдыхает?
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 отметил, что ближайшие дни после майских праздников в ситуации с COVID-19 станут передышкой даже при условии скопления людей в некоторых точках города.
Очередь может быть опасной с точки зрения распространения коронавируса, если скопление образуется из людей без масок и в закрытом помещении, указывает Скулачев. Кроме того, в очереди редко удается выдержать безопасное расстояние между людьми, что также повышает риск заражения, заявил вирусолог.
"Ситуации, когда люди стояли в очереди в Ботанический сад или Московский зоопарк, вызывают не очень большое беспокойство. Здесь вероятность заражения в разы меньше по сравнению с закрытым помещением. Эти люди большого вклада в эпидобстановку не внесут", – считает он.
Скулачев подчеркнул, что решение продлить майские праздники было правильным. По его словам, эффект от этого стоит ждать примерно через неделю.
"Где-то в 20-х числах мая, если мы не увидим подъема заболеваемости, это будет из-за длинных выходных. Это будет очень здорово", – говорит специалист.
При этом Скулачев прогнозирует подъем заболеваемости коронавирусом с конца мая.
"Но надо понимать, что это все гадание на кофейное гуще. Ситуация зависит от такого количества факторов, что все их учесть невозможно", – добавил эксперт.
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев в беседе с Москвой 24 согласился, что образовавшиеся в майские праздники очереди на открытом воздухе являются минимальным по опасности местом передачи коронавируса. Однако скопления людей в закрытых помещениях могут стать негативным фактором, считает специалист.
"При этом успокаивает, что хоть и не 100%, но большинство людей в закрытых помещениях пользуются масками. Также администрация общественных мест проводит термометрию, что позволяет не пустить людей с симптомами заражения в помещение", – говорит Акинфиев.
По словам Акинфиева, к июню в любом случае идет снижение количества случаев заражения респираторными инфекциями. Поэтому в ближайшие две недели количество положительных результатов тестирования на коронавирус останется в районе трех тысяч новых случаев в сутки, после чего ситуация резко пойдет на спад, спрогнозировал собеседник Москвы 24.