Врачи спрогнозировали ситуацию с COVID-19 в Москве после майских праздников

Майские праздники, к сожалению для многих россиян, подошли к концу. В этом году они были особенно длинными, поскольку Владимир Путин объявил с 1 по 10 мая мая нерабочими днями. Некоторые москвичи отправились в аэропорты и на вокзалы, другие горожане провели выходные в парках и досуговых центрах. Из-за этого в разных точках столицы наблюдались очереди. Разбираемся, как длинные праздники могут отразиться на ситуации с COVID-19.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Майские очереди

Некоторые жители столицы решили в майские праздники отправиться в путешествие по стране. Из-за этого в аэропортах города наблюдался туристический ажиотаж. В одном только Домодедове, по словам пресс-секретаря аэропорта Александра Власова, планировалось обслужить за длинные выходные более 800 тысяч пассажиров.

В праздники москвичи также поспешили на дачи. Это спровоцировало повышенный пассажиропоток на столичных автовокзалах. Заполненными за город отправлялись и электрички.

Тем, кто решил в праздничные дни провести время на природе, пришлось вытерпеть очереди и в гипермаркетах. Люди выстроились в длинные линии на кассах за мангалами, мясом для шашлыка, углями и другими продуктами.

Очереди наблюдались и в популярных у жителей столицы местах проведения досуга. Например, скопление людей заметили на входе у "Москвариума". Очевидцы рапортовали, что внутри также было не протолкнуться. С их слов, в узких коридорах посетители стояли у аквариумов буквально плечом к плечу.

В последний день майских праздников на "Москвариум" было даже возбуждено дело об административном правонарушении из-за невыполнения обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщили в столичном Роспотребнадзоре. Среди нарушений, обнаруженных в ходе проверки 7 мая, специалисты отметили несоблюдение режима обеззараживания воздуха в течение всего дня. Кроме того, администрация и сотрудники комплекса не следили за тем, чтобы гости придерживались безопасного расстояния между друг другом, отметили в ведомстве.

Скопления людей в майские праздники не обошли и Московский зоопарк. Некоторые посетители рассказали, что якобы ждали возможности зайти на территорию по 40 минут.

Наплыв москвичей случился и в Ботаническом саду, где совсем недавно расцвела сакура. Желающих увидеть красоту оказалось так много, что в очередях, по словам посетителей, можно было потерять до полутора часов.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Коронавирус не отдыхает?

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 отметил, что ближайшие дни после майских праздников в ситуации с COVID-19 станут передышкой даже при условии скопления людей в некоторых точках города.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Основное место передачи этого вируса – на работе, в школе, в институте. Эти места в майские праздники в основном были закрыты. Поэтому еще некоторое время все будет спокойно.

Очередь может быть опасной с точки зрения распространения коронавируса, если скопление образуется из людей без масок и в закрытом помещении, указывает Скулачев. Кроме того, в очереди редко удается выдержать безопасное расстояние между людьми, что также повышает риск заражения, заявил вирусолог.

"Ситуации, когда люди стояли в очереди в Ботанический сад или Московский зоопарк, вызывают не очень большое беспокойство. Здесь вероятность заражения в разы меньше по сравнению с закрытым помещением. Эти люди большого вклада в эпидобстановку не внесут", – считает он.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова При этом в закрытом помещении ношение маски и соблюдение безопасного расстояния снижает риск передачи вируса в десятки раз. Однако здесь все сопряжено с дисциплинированностью, которая встречается не всегда. Маска должна быть полностью надета, на нос тоже. И люди должны стоять на расстоянии минимум полтора метра друг от друга.

Скулачев подчеркнул, что решение продлить майские праздники было правильным. По его словам, эффект от этого стоит ждать примерно через неделю.

"Где-то в 20-х числах мая, если мы не увидим подъема заболеваемости, это будет из-за длинных выходных. Это будет очень здорово", – говорит специалист.

При этом Скулачев прогнозирует подъем заболеваемости коронавирусом с конца мая.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Люди после праздников вернутся на работу. Кто-то из них постоял в очереди в аэропорту, а это десятки тысяч человек. Там подхватили инфекцию, сейчас находятся в инкубационном периоде. К концу недели они начнут заражать других людей. Из-за этого в период с 25 по 30 мая может начаться подъем заболеваемости.

"Но надо понимать, что это все гадание на кофейное гуще. Ситуация зависит от такого количества факторов, что все их учесть невозможно", – добавил эксперт.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев в беседе с Москвой 24 согласился, что образовавшиеся в майские праздники очереди на открытом воздухе являются минимальным по опасности местом передачи коронавируса. Однако скопления людей в закрытых помещениях могут стать негативным фактором, считает специалист.

"При этом успокаивает, что хоть и не 100%, но большинство людей в закрытых помещениях пользуются масками. Также администрация общественных мест проводит термометрию, что позволяет не пустить людей с симптомами заражения в помещение", – говорит Акинфиев.





Илья Акинфиев врач-инфекционист Важно, что в майские праздники уменьшился пассажиропоток в общественном транспорте. Это тоже является ключевым моментом для эпидемиологической ситуации. Снижение пассажиропотока даст большой процент эффективности в борьбе с коронавирусом, ситуация со скоплениями людей у касс развлекательных заведений на это не повлияет.

По словам Акинфиева, к июню в любом случае идет снижение количества случаев заражения респираторными инфекциями. Поэтому в ближайшие две недели количество положительных результатов тестирования на коронавирус останется в районе трех тысяч новых случаев в сутки, после чего ситуация резко пойдет на спад, спрогнозировал собеседник Москвы 24.