Дело из-за нарушений санитарных мер возбудили в "Москвариуме"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Дело об административном правонарушении возбудили из-за невыполнения обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий в "Москвариуме". Об этом сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.

Отмечается, что специалисты проверили "Москвариум" на территории Всероссийского выставочного центра 7 мая. В рамках проверки они установили, что во время массового присутствия посетителей не был обеспечен режим обеззараживания воздуха в течение всего дня.

Помимо этого, администрация и сотрудники комплекса не контролировали несоблюдение социальной дистанции посетителями, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что кафе вьетнамской кухни "Pho 100" в торговом центре "Щелково" в Москве временно закрыли из-за нарушения противоэпидемических мер.