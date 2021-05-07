Роспотребнадзор опечатал кафе вьетнамской кухни в торговом центре "Щелково"

14:33
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Кафе вьетнамской кухни "Pho 100" в торговом центре "Щелково" в Москве временно закрыли из-за нарушения противоэпидемических мер. Решение вынес Роспотребнадзор, передает пресс-служба ведомства.
В заведении отсутствовали термометрия для сотрудников, дезинфицирующие средства, маски, также не проводилась своевременная влажная уборка, дезинфекция посуды.
Посетителям не были созданы условия для соблюдения социальной дистанции, в производственном помещении кафе хранились личные вещи. Специалисты зафиксировали грязную вытяжную вентиляцию, отсутствие посудомоечной машины с функцией обеззараживания посуды.
Кроме того, ассортимент изготавливаемой продукции не был утвержден руководителем организации, на определенные блюда отсутствовали технологические карты. Также не были предоставлены сведения о тестировании сотрудников на коронавирус.
"В связи с тем, что выявленные нарушения создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью посетителей и могут способствовать распространению инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции, в отношении ООО "Манна" 5 мая 2021 года сотрудниками территориального отдела в ВАО составлен протокол о временном запрете деятельности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, кафе вьетнамской кухни "Pho 100" опечатано", – говорится в сообщении.
Соответствующие материалы переданы в Измайловский районный суд. Юридическое лицо могут приговорить к административной ответственности в виде приостановления деятельности до 90 суток.
Ранее Роспотребнадзор опечатал салон красоты на северо-востоке Москвы за многочисленные нарушения требований санитарного законодательства и коронавирусных мер. В салоне "Лида-стиль" на улице Енисейской, доме 15, не контролировалось ношение масок и перчаток.
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