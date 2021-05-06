Пищеблок второго здания гостиницы "Вечный зов" в Москве опечатали из-за нарушений

Фото: ТАСС/пресс-служба ГУ МЧС России

Во втором здании гостиницы "Вечный зов" в Москве зафиксированы нарушения в пищеблоке. Сейчас он опечатан, сообщает управление Роспотребнадзора по столице.

Отмечается, что в пищеблоке не обеспечивалась последовательность технологических процессов. В помещении столовой одновременно с приготовлением пищи осуществлялись ремонтные работы.

Необходимой для работы техники и посуды также оказалось недостаточно. Кроме того, была найдена продукция с истекшим сроком годности.

Все помещения пищеблока оказались в неудовлетворительном состоянии. Для посетителей и работников не были оборудованы туалетные комнаты с раковинами для мытья рук.

"Помещения пищеблока гостиницы "Вечный зов" 5 мая 2021 года опечатаны, составлен протокол о временном запрете деятельности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, материалы административного дела будут переданы в суд для принятия решения о временном приостановлении деятельности пищеблока гостиницы", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Пожар вспыхнул в пятиэтажном кирпичном здании гостиницы в ночь на 4 мая. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров.

Жертвами происшествия стали два человека. Еще один взрослый находился в крайне тяжелом состоянии. Всего в больницы города были доставлены 14 человек, среди которых 8 детей.

Сообщалось, что в гостинице при пожаре не сработала ни одна из систем противопожарной защиты. Еще одним грубым нарушением стало отсутствие запасных эвакуационных выходов.

Позже Пресненский районный суд столицы до 4 июля заключил под стражу управляющую гостиницей "Вечный зов" Евгению Чумаковленко.