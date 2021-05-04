Бастрыкин взял на контроль расследование дела о пожаре в гостинице в Москве

15:50
Фото: vk.com/gkupsc
Ход расследования уголовного дела о пожаре в гостинице "Вечный зов" проконтролирует председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
"Председатель Следственного комитета поручил Главному следственному управлению СК по Москве доложить о ходе расследования уголовного дела. Ход и результаты расследования поставлены главой СК России на контроль в центральном аппарате ведомства", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на территории гостиницы мог проводиться слет кадетов, которые прибыли из трех регионов.
"Главой ведомства дано поручение следователям в рамках расследования выяснить правомерность и роль организаторов мероприятия для кадетов, которые привели к трагическим последствиям", – добавили в СК.
Пожар вспыхнул в пятиэтажном кирпичном здании по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26. Огонь распространился на первом этаже. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
Жертвами происшествия стали два человека. Еще один взрослый находится в крайне тяжелом состоянии. Всего в больницы города были доставлены 14 человек, среди которых 8 детей.
Сообщалось, что в гостинице при пожаре не сработала ни одна из систем противопожарной защиты. Еще одним грубым нарушением стало отсутствие запасных эвакуационных выходов.
Прокуратура Москвы в связи с произошедшим организовала проверку. Будут установлены причины и условия произошедшего.
При пожаре в гостинице "Вечный зов" пострадали дети, которые приехали на слет кадетов
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