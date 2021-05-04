СК назвал приоритетную версию пожара в гостинице в Москве

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Следственный комитет рассматривает короткое замыкание в качестве наиболее вероятной версии пожара в гостинице "Вечный зов" в Москве, заявила представитель столичного главка СК Юлия Иванова. Об этом сообщает ТАСС.

"По результатам проведенных следственных действий приоритетной является версия о коротком замыкании вследствие ненадлежащей эксплуатации здания", – сказала Иванова.

В ночь на вторник, 4 мая, произошел пожар в гостинице "Вечный зов" в пятиэтажном кирпичном здании по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26. Огонь распространился на первом этаже. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Жертвами происшествия стали два человека. Еще один взрослый находится в крайне тяжелом состоянии. Всего в больницы города были доставлены 14 человек, среди которых 8 детей.

Сообщалось, что в гостинице при пожаре не сработала ни одна из систем противопожарной защиты. Еще одним грубым нарушением стало отсутствие запасных эвакуационных выходов.

По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело, его расследование взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. Также проверку организовала прокуратура Москвы.