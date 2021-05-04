Мини-отели и хостелы в Москве могут проверить после пожара в гостинице "Вечный зов"

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Хостелы, размещенные в жилых домах, и небольшие отели Москвы необходимо тщательно проверить на предмет обеспечения пожарной безопасности, заявила глава комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева. Об этом сообщает ТАСС.

Она назвала трагедией пожар в гостинице "Вечный зов", отметив, что любое временное пребывание туристов и гостей должно быть обеспечено максимально безопасными условиями. Ранее именно в этих целях столичные власти по инициативе депутатов Мосгордумы проводили рейды по незаконно размещенным в жилых помещениях хостелам, напомнила Николаева.

"Видимо, теперь надо распространить ту практику на хостелы и небольшие гостиницы, которые недавно открыты, чтобы проверить вопросы, связанные с безопасностью, с соблюдением всех норм и правил гостиничного бизнеса. Думаю, что совместно с профильным департаментом Москвы мы обязательно это организуем в ближайшее время, пригласим коллег из правоохранительных органов, пожарного надзора", – сказала парламентарий.

Николаева отметила, что мини-отелям будет уделено особое внимание в рамках этих рейдов. Это касается как недавно открывшихся заведений, так и уже давно работающих.

"Говорю о проверках в хостелах и небольших отелях, потому что чаще всего в больших отелях все очень понятно и прозрачно. <…> Те, которые находятся на первых этажах многоквартирных домов, в нежилых помещениях, тоже нужно будет проверить на соблюдение всех норм и правил", – заявила Николаева.

В ночь на вторник, 4 мая, произошел пожар в гостинице "Вечный зов" в пятиэтажном кирпичном здании по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26. Огонь распространился на первом этаже. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Жертвами происшествия стали два человека. Еще один взрослый находится в крайне тяжелом состоянии. Всего в больницы города были доставлены 14 человек, среди которых 8 детей.

Сообщалось, что в гостинице при пожаре не сработала ни одна из систем противопожарной защиты. Еще одним грубым нарушением стало отсутствие запасных эвакуационных выходов.

По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело, его расследование взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. Также проверку организовала прокуратура Москвы.