Площадь пожара в нацпарке "Хвалынский" выросла до трех гектаров

16:15
Фото: ТАСС/МЧС России
В национальном парке "Хвалынский" в Саратовской области горит лес. Площадь пожара составляет до 3 гектаров. Об этом сообщает РИА Новости.
В ликвидации огня принимают участие 35 человек и 3 единицы спецтехники. В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что процессу тушения пожара препятствует сильный ветер.
На данный момент прокуратура региона скоординировала работу всех заинтересованных ведомств по локализации и ликвидации пожара.
Кроме того, на место происшествия в лесу выехал городской прокурор Сергей Паршин.
Ранее пожар вспыхнул в гостинице "Вечный зов" в столице. Огонь распространился на первом этаже. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
Стало известно, что в гостинице при пожаре не сработала ни одна из систем противопожарной защиты. Еще одним грубым нарушением стало отсутствие запасных эвакуационных выходов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: