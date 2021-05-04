Площадь пожара в нацпарке "Хвалынский" выросла до трех гектаров

Фото: ТАСС/МЧС России

В национальном парке "Хвалынский" в Саратовской области горит лес. Площадь пожара составляет до 3 гектаров. Об этом сообщает РИА Новости.

В ликвидации огня принимают участие 35 человек и 3 единицы спецтехники. В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что процессу тушения пожара препятствует сильный ветер.

На данный момент прокуратура региона скоординировала работу всех заинтересованных ведомств по локализации и ликвидации пожара.

Кроме того, на место происшествия в лесу выехал городской прокурор Сергей Паршин.

Ранее пожар вспыхнул в гостинице "Вечный зов" в столице. Огонь распространился на первом этаже. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Стало известно, что в гостинице при пожаре не сработала ни одна из систем противопожарной защиты. Еще одним грубым нарушением стало отсутствие запасных эвакуационных выходов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.