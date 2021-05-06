Суд в Москве арестовал управляющую гостиницей, где при пожаре погибли люди

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Пресненского районного суда города Москвы

Пресненский районный суд столицы до 4 июля заключил под стражу управляющую гостиницей "Вечный зов" Евгению Чумаковленко по делу о пожаре, в результате которого погибли два человека. Об этом Агентству "Москва" рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

"Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чумаколенко", – говорится в сообщении.

Пожар вспыхнул в пятиэтажном кирпичном здании по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26, в ночь на 4 мая. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров.

Жертвами происшествия стали два человека. Еще один взрослый находился в крайне тяжелом состоянии. Всего в больницы города были доставлены 14 человек, среди которых 8 детей.

Сообщалось, что в гостинице при пожаре не сработала ни одна из систем противопожарной защиты. Еще одним грубым нарушением стало отсутствие запасных эвакуационных выходов.

Наиболее вероятной версией ЧП в СК назвали короткое замыкание. Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле у председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

