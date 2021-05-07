Фото: Москва 24/Никита Симонов

Роспотребнадзор опечатал салон красоты на северо-востоке Москвы за многочисленные нарушения требований санитарного законодательства и коронавирусных мер.

Как говорится на сайте столичного управления ведомства, в салоне "Лида-стиль" на улице Енисейская, дом 15 не контролировалось ношение масок и перчаток.

При проведении осмотра персонал салона красоты также находился без масок и перчаток. Кроме того, сотрудники не были обеспечены запасом средств индивидуальной защиты.

Также не проводилось измерение температуры тела сотрудникам и посетителям, отсутствовал бесконтактный термометр и рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

В свою очередь профилактическая дезинфекция проводилась, но средствами, на которые отсутствуют инструкции по применению. Не велся учет генеральных уборок.

В отношении ООО составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела будут направлены в суд для принятия решения о приостановлении деятельности.

За нарушение санитарных требований сотрудники Роспотребнадзора ранее опечатали предприятие общественного питания "Выпечка-Шаурма" около железнодорожной станции "Лось".