Фото: Москва 24/Никита Симонов
Роспотребнадзор опечатал салон красоты на северо-востоке Москвы за многочисленные нарушения требований санитарного законодательства и коронавирусных мер.
Как говорится на сайте столичного управления ведомства, в салоне "Лида-стиль" на улице Енисейская, дом 15 не контролировалось ношение масок и перчаток.
При проведении осмотра персонал салона красоты также находился без масок и перчаток. Кроме того, сотрудники не были обеспечены запасом средств индивидуальной защиты.
Также не проводилось измерение температуры тела сотрудникам и посетителям, отсутствовал бесконтактный термометр и рециркуляторы для обеззараживания воздуха.
В свою очередь профилактическая дезинфекция проводилась, но средствами, на которые отсутствуют инструкции по применению. Не велся учет генеральных уборок.
В отношении ООО составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела будут направлены в суд для принятия решения о приостановлении деятельности.
За нарушение санитарных требований сотрудники Роспотребнадзора ранее опечатали предприятие общественного питания "Выпечка-Шаурма" около железнодорожной станции "Лось".
Роспотребнадзор опечатал кальянную на Профсоюзной улице
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: