Власти Москвы напомнили о штрафах для предприятий за нарушения противоэпидемических мер

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Первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк в беседе с Москвой 24 напомнил о штрафах для предприятий за нарушение противоэпидемических мер.

Он уточнил, что наказания в виде штрафов от 100 до 300 тысяч рублей продолжают действовать в столице.

"Указ мэра [Москвы] продолжает действовать, и обязательность ношения масок никто не отменял", – отметил Немерюк.

По его словам, в настоящее время оформлено более тысячи протоколов на предприятия сферы торговли в Москве.

Ранее Немерюк заявил, что Центральный детский магазин сможет возобновить работу после устранения нарушений противоэпидемических мер. Однако, несмотря на исправление нарушений, предприятию все еще может грозить штраф.

ЦДМ в Москве опечатали за нарушение мер против распространения коронавирусной инфекции после проведения там массового мероприятия. Позже материалы дела будут переданы в Тверской районный суд Москвы.