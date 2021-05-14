В Москве из-за нарушения мер безопасности по COVID-19 опечатали 13 объектов

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Специалисты столичного Роспотребнадзора за майские праздники проверили соблюдение санитарных мер на 545 объектах, итогом проверки стала приостановка деятельности 13 из них. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что с 1 по 10 мая Роспотребнадзор мониторил ситуацию в торговых и развлекательных центрах, магазинах промышленных товаров, объектах спорта, культуры, гостиницах и хостелах, парках, салонах красоты, кальянных.
13% проверенных общественных пространств работали с нарушениями, в результате чего сотрудники Роспотребнадзора составили 62 протокола об административных правонарушениях. В ведомстве отметили, что, несмотря на указ мэра от марта 2020 года о запрете работы кальянных, удалось обнаружить 5 открытых заведений. Всего опечатали 5 кальянных, 3 салона красоты, 2 магазина по реализации промышленных товаров, выставочный зал "Люмьер-Холл", хостел и батутный центр.
В ведомстве рассказали, что в большинстве мест не проводилась дезинфекция помещений, не соблюдался масочный режим и игнорировались требования по соблюдению социальной дистанции.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что почти 20% столичных заведений общепита работали с нарушениями в майские праздники. Работу 9 предприятий общепита и 17 продовольственных магазинов приостановили.
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