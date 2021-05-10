Роспотребнадзор продолжает контролировать людные места в Москве

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Специалисты Роспотребнадзора продолжают контролировать выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий в людных местах столицы. Об этом сообщается на сайте московского управления ведомства.

"В связи с сохраняющимися рисками распространения новой коронавирусной инфекции в Москве управлением Роспотребнадзора по городу Москве продолжается контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в местах массового скопления людей", – говорится в материале.

В Роспотребнадзоре добавили, что на данный момент горожане посещают музеи, выставки и другие объекты культуры.

Ранее сообщалось, что дело об административном правонарушении возбудили из-за невыполнения обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий в "Москвариуме". Отмечается, что специалисты проверили "Москвариум" на территории Всероссийского выставочного центра 7 мая.