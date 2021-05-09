Онищенко оценил эпидбезопасность на параде Победы в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что парад Победы в Москве в этом году был более безопасным, чем в прошлом. Речь идет об эпидемиологической обстановке. Об этом сообщает РИА Новости.

Академик РАН отметил, что все принимавшие в мероприятии участие солдаты находились на карантине. Это значит, что они никого не могли заразить, а также не могли заразиться сами.

"Что касается бронетехники, она тоже была на карантине в Алабино. Самое главное – были трибуны. На трибунах сидели через одного, подавляющее большинство были в масках, а те, кто были не в масках, я интересовался, они уже были привиты. Поэтому если сравнивать с прошлогодним, сегодняшний парад был более безопасным", – отметил Онищенко.

Ранее в Москве завершился парад Победы.

В торжественном шествии приняли участие порядка 12 тысяч военнослужащих, в том числе сводный оркестр. По площади проехали более 190 единиц военной техники, в том числе танки, бронеавтомобили, оперативно-тактические ракетные комплексы.

Владимир Путин также поздравил ветеранов, военных и всех россиян с важным событием. По словам главы государства, День Победы всегда будет для России священным праздником. Страна никогда не забудет, что подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ, добавил Путин.

