Путин высоко оценил парад Победы

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин высоко оценил состоявшийся на Красной площади парад Победы. Торжество посвящено 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"Отлично", – ответил глава государства на вопрос о том, как он оценивает мероприятие.

Также с трибун он поздравил приветствовавших его россиян с праздником.

Перед этим в Москве завершился парад Победы.

В торжественном шествии приняли участие порядка 12 тысяч военнослужащих, в том числе сводный оркестр. По площади проехали более 190 единиц военной техники, в том числе танки, бронеавтомобили, оперативно-тактические ракетные комплексы.

Владимир Путин также поздравил ветеранов, военных и всех россиян с важным событием. По словам главы государства, День Победы всегда будет для России священным праздником. Страна никогда не забудет, что подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ, добавил Путин.

