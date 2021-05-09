Парад Победы начался на Красной площади в Москве

10:00
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади.
"Внимание, говорит и показывает Москва, слушайте и смотрите Красную площадь. В ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов парад Победы!" – раздалось над Красной площадью. Этими словами традиционно начинаются парады в честь Победы над фашизмом.
Знаменная группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла на площадь российский флаг и легендарное Знамя Победы – красный стяг, водруженный над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в 1945 году. Символы России и Победы проносят перед трибунами и парадными расчетами.
После доклада командующего парадом, главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова министр обороны России Сергей Шойгу начал объезд парадных расчетов. На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия.
В торжественном шествии примут участие порядка 12 тысяч военнослужащих, в том числе сводный оркестр. По площади проедут более 190 единиц военной техники, в том числе танки, бронеавтомобили повышенной защищенности семейства "Тайфун", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и другие виды техники.
Участники тренировок и парада прошли добровольную вакцинацию от коронавируса.
Москвичам рассказали, какая техника примет участие в параде Победы
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