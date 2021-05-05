Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Тренировка воздушной части парада прошла в Москве. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ выполнили пролет парадного строя авиации над Красной площадью.
В небе над Москвой пролетели 23 вертолета и 53 самолета ВКС, всего – 76 единиц авиационной техники. Все полеты выполнялись на высоте от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.
Впервые в этом году открывают воздушную часть парада три тяжелых транспортных вертолета Ми-26, за которыми пролетят экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа "Беркуты" на ударных Ми-28Н.
Тренировочный пролет завершили экипажи самолетов МиГ-37К, Су-57 и три группы самолетов "тактического крыла" Липецкого авиацентра, "кубинского бриллианта" с пилотажными группами "Русские витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29. Шесть штурмовиков Су-25 окрасили небо в цвета российского флага.
Накануне в центре столицы прошла вечерняя репетиция парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В репетиции приняли участие свыше 12,5 тысячи человек.
Стройными рядами прошли офицеры, сержанты и солдаты воинских частей, учащиеся военно-учебных заведений, "Юнармия", подразделения МЧС, Росгвардии и Пограничных войск ФСБ.
В репетиции было задействовано свыше 190 единиц техники, в числе которых танки Т-34, Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и Т-14 "Армата", бронеавтомобили "Тайфун" и другие.
Парад по традиции состоится 9 мая на Красной площади. Россияне смогут посмотреть онлайн-трансляцию мероприятия. Также военные парады пройдут в 27 городах России.
В Москве прошла вторая ночная репетиция парада Победы
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