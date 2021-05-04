Вечерняя репетиция парада Победы. Прямой эфир





В центре столицы проходит вечерняя репетиция парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В репетиции участвуют свыше 12,5 тысячи человек. Стройными рядами проходят офицеры, сержанты и солдаты воинских частей, учащиеся военно-учебных заведений, "Юнармия", подразделения МЧС, Росгвардии и Пограничных войск ФСБ.

В параде задействовано свыше 190 единиц техники, в числе которых танки Т-34, Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и Т-14 "Армата", бронеавтомобили "Тайфун" и другие.

Парад по традиции состоится 9 мая на Красной площади. Россияне смогут увидеть онлайн-трансляцию мероприятия. Также военные парады пройдут в 27 городах России.

Акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Для участия нужно оставить заявку на сайте.