Минобороны опубликовало видео ночной репетиции парада в Москве

Видео: Минобороны РФ

На Красной площади в Москве состоялась вторая ночная репетиция парада Победы. В ней приняли участие пешие расчеты и колонны военной техники. Видео репетиции распространило Минобороны.

"На Красной площади состоялась ночная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне", – подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что в рамках тренировки по главной площади страны прошли 37 парадных расчетов общей численностью более 12 тысяч военнослужащих.



Также в репетиции были задействованы более 190 единиц военной техники, в том числе танки, бронеавтомобили повышенной защищенности семейства "Тайфун", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и другие виды.

Уточняется, что участники тренировок и парада прошли добровольную вакцинацию от коронавируса. Генеральная репетиция мероприятия состоится 7 мая.

Ранее сообщалось, что салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве прогремит с 16 точек.

