Часть улиц в Москве перекрыли из-за репетиции парада Победы

17:37
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ряд столичных улиц перекрыли в связи с репетицией парада Победы. Недоступны и парковочные места в этих районах. Об этом сообщает Дептранс Москвы.
Ограничения движения транспорта коснулись следующих участков:
Фото: Московский Транспорт
Также перекрыты участки Московской, Кремлевской, Гончарной, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Болотной, Садовнической и Кадашевской набережных и Большого, Москворецкого, Малого Москворецкого и Чугунного мостов.
Кроме того, перекрытия затронули Болотную улицу, Болотную площадь, Фалеевский переулок, улицу Балчуг, Лубочный переулок, Садовническую улицу, улицы Солянку и Петровку.
Фото: Московский Транспорт
С 22:30 перекрытие коснется и Тверского и Страстного бульваров, Большого Путинковского переулка, а также Большого Каменного моста, Боровицкой площади, Моховой улицы, улицы Воздвиженки, Нового Арбата и Новинского Бульвара.
Ограничения будут действовать до окончания мероприятия. Движение восстановят по мере прохождения техники.
Помимо этого, с 19:00 ряд станций столичного метрополитена стали работать только на вход. Ограничен выход со станций "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая". При этом станция "Библиотека им. Ленина" работает только на пересадку.
Работу станций метро в центре Москвы ограничат из-за репетиции парада Победы
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