Часть улиц в Москве перекрыли из-за репетиции парада Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ряд столичных улиц перекрыли в связи с репетицией парада Победы. Недоступны и парковочные места в этих районах. Об этом сообщает Дептранс Москвы.

Ограничения движения транспорта коснулись следующих участков:

Тверская улица – от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой;

1-я Тверская-Ямская улица – от Большой Садовой до улицы Гашека;

Оружейный переулок – от дома 3, строения 1, до Тверской улицы;

Моховая улица – от улицы Воздвиженки до Тверской улицы;

Охотный Ряд;

Театральный проезд;

улица Большая Никитская;

Новая и Старая площади;

Китайгородский проезд.

Фото: Московский Транспорт

Также перекрыты участки Московской, Кремлевской, Гончарной, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Болотной, Садовнической и Кадашевской набережных и Большого, Москворецкого, Малого Москворецкого и Чугунного мостов.

Кроме того, перекрытия затронули Болотную улицу, Болотную площадь, Фалеевский переулок, улицу Балчуг, Лубочный переулок, Садовническую улицу, улицы Солянку и Петровку.

Фото: Московский Транспорт

С 22:30 перекрытие коснется и Тверского и Страстного бульваров, Большого Путинковского переулка, а также Большого Каменного моста, Боровицкой площади, Моховой улицы, улицы Воздвиженки, Нового Арбата и Новинского Бульвара.

Ограничения будут действовать до окончания мероприятия. Движение восстановят по мере прохождения техники.

Помимо этого, с 19:00 ряд станций столичного метрополитена стали работать только на вход. Ограничен выход со станций "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая". При этом станция "Библиотека им. Ленина" работает только на пересадку.

