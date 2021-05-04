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Москва 24

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Транспорт

17:37

Часть улиц в Москве перекрыли из-за репетиции парада Победы

город транспорт перекрытия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ряд столичных улиц перекрыли в связи с репетицией парада Победы. Недоступны и парковочные места в этих районах. Об этом сообщает Дептранс Москвы.

Ограничения движения транспорта коснулись следующих участков:

  • Тверская улица – от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой;
  • 1-я Тверская-Ямская улица – от Большой Садовой до улицы Гашека;
  • Оружейный переулок – от дома 3, строения 1, до Тверской улицы;
  • Моховая улица – от улицы Воздвиженки до Тверской улицы;
  • Охотный Ряд;
  • Театральный проезд;
  • улица Большая Никитская;
  • Новая и Старая площади;
  • Китайгородский проезд.

Фото: Московский Транспорт

Также перекрыты участки Московской, Кремлевской, Гончарной, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Болотной, Садовнической и Кадашевской набережных и Большого, Москворецкого, Малого Москворецкого и Чугунного мостов.

Кроме того, перекрытия затронули Болотную улицу, Болотную площадь, Фалеевский переулок, улицу Балчуг, Лубочный переулок, Садовническую улицу, улицы Солянку и Петровку.

Фото: Московский Транспорт

С 22:30 перекрытие коснется и Тверского и Страстного бульваров, Большого Путинковского переулка, а также Большого Каменного моста, Боровицкой площади, Моховой улицы, улицы Воздвиженки, Нового Арбата и Новинского Бульвара.

Ограничения будут действовать до окончания мероприятия. Движение восстановят по мере прохождения техники.

Помимо этого, с 19:00 ряд станций столичного метрополитена стали работать только на вход. Ограничен выход со станций "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая". При этом станция "Библиотека им. Ленина" работает только на пересадку.

Работу станций метро в центре Москвы ограничат из-за репетиции парада Победы

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