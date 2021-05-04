Работу станций метро в центре Москвы ограничат из-за репетиции парада Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ряд станций столичного метрополитена будет работать только на вход во время репетиции парада Победы 4 мая. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта.

С 19:00 будет ограничен выход со станций "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая". При этом станция "Библиотека им. Ленина" будет работать только на пересадку.

Кроме того, с 15:30 начнут меняться маршруты наземного транспорта в центре и на северо-западе столицы. Москвичей призвали заранее планировать свои поездки.

Ограничения сохранятся до окончания репетиции парада на Красной площади.

Зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за репетицией парада Победы. Это уже вторая по счету вечерняя подготовка к празднованию 9 Мая в столице, ранее тренировки проходили в Алабине. В репетиции примут участие пешие парадные расчеты и военная техника.