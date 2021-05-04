Москва онлайн покажет вечернюю репетицию парада Победы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

4 мая зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за репетицией парада Победы. Это уже вторая по счету вечерняя подготовка к празднованию 9 Мая в столице, ранее тренировки проходили в Алабине. В репетиции примут участие пешие парадные расчеты и военная техника.

В вечерние часты будут перекрыты порядка 40 улиц, переулков и площадей в центре столицы. С 19:00 нельзя будет выйти из станций метро "Боровицкая", "Библиотека имени Ленина", "Александровский сад", "Площадь Революции", "Театральная", "Охотный Ряд". Возможны изменения в работе станций "Маяковская", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская", "Арбатская", "Кузнецкий Мост", "Лубянка" и "Китай-город".

Смотрите трансляцию 4 мая в 18:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.