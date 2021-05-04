Ряд улиц в Москве перекроют из-за подготовки к параду Победы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Москве ряд улиц перекроют во вторник вечером, 4 мая, из-за проведения репетиции парада Победы. В центральной части города изменится работа наземного общественного транспорта и метро.

Всего будут перекрыты порядка 40 улиц, переулков и площадей. Среди них:

Тверская;

1-я Тверская-Ямская;

Моховая;

Охотный Ряд;

Новая и Старая площади;

Москворецкая набережная;

Кремлевская набережная;

Большой и Малый Москворецкие мосты.

На западе города в период с 17:30 до 22:30 будут перекрыты некоторые улицы по пути следования техники на репетицию парада и обратно.

Кроме того, с 19:00 нельзя будет выйти из станций метро "Боровицкая", "Библиотека имени Ленина", "Александровский сад", "Площадь Революции", "Театральная", "Охотный Ряд".

На станциях метро "Маяковская", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская", "Арбатская", "Кузнецкий Мост", "Лубянка" и "Китай-город" также возможны дополнительные изменения в работе.

Наземный транспорт изменит маршруты с 16:00.

Ранее сообщалось, что движение транспорта будет ограничено на улице Авиаконструктора Миля в период с 4 мая по 23 июня 2021 года. На этом участке специалисты проведут инженерные работы. Известно, что движение будет ограничено частично по одной полосе в районе дома 2, корпуса 1, круглосуточно.

