Движение частично ограничат на улице Авиаконструктора Миля с 4 мая

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Движение транспорта будет ограничено на улице Авиаконструктора Миля в период с 4 мая по 23 июня 2021 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса.

Уточняется, что на этом участке специалисты проведут инженерные работы. Известно, что движение будет ограничено частично по одной полосе в районе дома 2, корпуса 1 круглосуточно.

Ранее сообщалось, что схема движения от Баррикадной улицы до Третьего транспортного кольца изменится с 10 мая в связи с благоустройством.

Также 4, 7 и 9 мая в связи с подготовкой к параду Победы изменится схема движения транспорта и режим работы метро. Жителей столицы просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.