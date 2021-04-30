Московский Кремль 9 мая будет закрыт для посетителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Доступ посетителей в Московский Кремль будет закрыт в первой половине дня 7 мая, а также в течение всего дня 9 мая, в связи с празднованием Дня Победы, сообщили в пресс-службе Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

"В связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, Московский Кремль будет закрыт для доступа посетителей 7 мая 2021 года до 13:00, а также 9 мая в течение всего дня", – говорится в сообщении.

Ранее в ФСО сообщили о закрытии доступа посетителей к некрополю у Кремлевской стены и в Мавзолей В. И. Ленина до 14 мая в связи с проведением праздничных мероприятий по случаю 76-летия Победы.