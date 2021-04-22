Мавзолей закроют в связи с празднованием Дня Победы

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Доступ посетителей к некрополю у Кремлевской стены и в Мавзолей В. И. Ленина будет закрыт с 23 апреля по 14 мая в связи с проведением праздничных мероприятий по случаю 76-летия Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.
"В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 14 мая 2021 года осуществляться не будет", – заявили в ведомстве.
Мавзолей Ленина открылся для посещения 17 апреля. Допуск посетителей в мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены был прекращен в ноябре прошлого года. Решение о закрытии мавзолея и некрополя принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
Для посетителей открылся Мавзолей Ленина
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