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Мавзолей Ленина вновь стал доступен для посетителей. Допуск также будет открыт к некрополю у Кремлевской стены, сообщает отдел по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

"Допуск будет осуществляться в соответствии с санитарными рекомендациями: в средствах индивидуальной защиты (маски/респираторы), после замера температуры в пункте пропуска", – отмечается на сайте ведомства.

Там добавили, что во время посещения посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию.

Допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены был прекращен в ноябре прошлого года. Решение о закрытии мавзолея и некрополя принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.