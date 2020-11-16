Мавзолей Ленина закроют для посетителей из-за COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет временно прекращен с 17 ноября, сообщили ТАСС в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.

Решение о закрытии мавзолея и некрополя принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Ранее парк "Зарядье" приостановил работу музейно-выставочных залов. Среди них выставочный зал медиацентра, подземный музей и музейные залы Старого Английского двора.

В Москве до 15 января ввели новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала.

Музеям и музеям-заповедникам запретили проводить выставки, групповые экскурсии и другие зрелищные, культурные, просветительские мероприятия.