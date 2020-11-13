Парк "Зарядье" приостановил работу музейно-выставочных залов

В парке "Зарядье" с 13 ноября временно закрывается ряд объектов. Среди них выставочный зал медиацентра, подземный музей и музейные залы Старого Английского двора. Об этом заявили в пресс-службе парка.

Меры предприняты в соответствии с указом мэра столицы. Они продлятся до 15 января 2021 года.

"На аттракционах парка количество доступных мест сократится до 25 процентов от общего числа", – сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что для единовременного посещения комплекса "Полет" будет доступно 10 мест. Медиахолл "360" смогут посещать до 12 человек за один раз. Посещать флорариум и ледяную пещеру можно будет с учетом действующих правил.

"В "Зарядье" по-прежнему не будут проходить мастер-классы, лекции, семинары и другие офлайн-мероприятия", – отметили в парке.

При этом территория парка, Северный тоннель, павильоны и сувенирные магазины будут открыты.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве вводятся новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Они продлятся с 13 ноября по 15 января 2021 года. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала.

Также стало известно, что музеям и музеям-заповедникам запретили проводить выставки, групповые экскурсии и другие зрелищные, культурные, просветительские мероприятия.

