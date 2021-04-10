ФСО разрешила туристам проносить в Кремль еду и напитки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Федеральная служба охраны опубликовала новые правила посещения Кремля, согласно которым будет возможно проносить с собой небольшие рюкзаки, безалкогольные напитки и еду. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

В документе уточняется, что жидкость должна быть в прозрачной таре, а продукты – в прозрачной упаковке.

Также с мая по сентябрь и в период школьных каникул увеличится время посещения Кремля. В обычное время попасть на территорию будет возможно с десяти утра до пяти вечера шесть дней недели. Выходной – четверг. Мавзолей и территория некрополя у Кремлевской стены будут открыты для посещения ежедневно с десяти утра до часу дня, за исключением понедельника и пятницы. В мемориал воинской славы в Александровском саду можно попасть круглосуточно.

Дополнительно для туристов откроется вход на территорию Кремля через Спасскую башню. Также больше не будет ограничений для людей с ограниченными возможностями, передвигающихся на колясках.

"Обновленные правила посещения Московского Кремля существенно упростили требования к посетителям, они ориентированы на современные походы к созданию комфортной среды для российских и иностранных туристов", – сообщил начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов в разговоре с ТАСС.

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