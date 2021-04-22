На Тверской начали наносить временную желтую разметку для военной техники

Фото: Агентство "Москва"

На Тверской улице начали наносить временную желтую разметку для движения военной техники на репетиции и параде Победы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, разметку наносят на участке от Пушкинской площади до Красной площади. Всего там нанесут пять линий разметки длиной по одному километру каждая.

На эти линии будут ориентироваться водители военной техники при движении на репетиции и параде Победы, который состоится 9 мая. Бирюков призвал водителей быть внимательнее на указанном участке дороги. Он напомнил, что желтая разметка наносится исключительно для движения военной техники.

Для беспрепятственного проезда военной техники к месту временного дислоцирования по заявке Минобороны разберут разграничительные ограждения и демонтируют островок безопасности с дорожными знаками на пересечении Крылатской улицы с улицей Нижние Мнёвники и далее в соответствии с маршрутной картой. После проведения мероприятий ограждения восстановят.

С 23 апреля по 9 мая в Москве будут вводить ограничения на движение транспорта из-за подготовки к параду Победы. Кроме того, 27 и 29 апреля пройдут подготовительные мероприятия, из-за которых перекроют улицы в центре города. Ограничения будут вводиться еще и 30 апреля, 4, 5, 7, 8 и 9 мая. Следить за актуальной информацией можно на едином транспортном портале столицы.