В Москве пройдут бесплатные показы советских фильмов с 1 по 12 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Кинотеатры сети "Москино" проведут бесплатные показы отечественных фильмов в период длинных майских праздников. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Показы советских комедий и фильмов о Великой Отечественной войне приурочены к Празднику Весны и Труда и ко Дню Победы.
Всего пройдет 15 киносеансов. Кроме того, 9 мая пройдет специальный показ киноленты "Белорусский вокзал", которой в этом году исполнилось ровно 50 лет.
Первым показанным фильмом станет "Трактористы" 1939 года. Показ пройдет в кинотеатре "Сатурн" 1 мая в 12:00.
2 мая в 16:00 кинотеатр "Космос" приглашает всех желающих ознакомиться с кинолентой "Я шагаю по Москве" (1963) о молодом метростроевце и его друзьях.
3 мая в 17:00 состоится показ фильма "Афоня" 1975 года в кинотеатре "Молодежный". В нем расскажут историю непутевого слесаря-сантехника.
Кинотеатр "Спутник" приглашает посмотреть фильм "Высота" (1957) 4 мая в 14:00. Фильм повествует о любовной истории бригадира монтажников и сварщицы.
9 мая в кинотеатре "Сатурн" пройдет показ фильма "Дорогой мой человек" 1958 года, повествующего об отношениях врача и медсестры, в чью жизнь вмешивается война.
В этот же день состоится показ киноленты "Франц + Полина" (2006) в кинотеатре "Факел" о "запретной" любви белорусской девушки Полины и юного солдата СС Франца в 1943 году.
Кинорассказ о жизни бывшей военной летчицы Надежды Петрухиной "Крылья" можно будет посмотреть в кинотеатре "Звезда" 10 мая в 18:30.
С военной комедией "Небесный тихоход" (1945) о жизни летчика в эскадрилье можно будет ознакомиться в кинотеатре "Салют" 11 мая в 14:00.
Знаменитая картина "Судьба человека" 1959 года, снятая по мотивам произведения российского писателя Михаила Шолохова, завершит запланированные показы 12 мая в 15:20 в кинотеатре "Вымпел".
Ранее стало известно, что фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" получил премию "Ника" в категории "Лучший фильм". Также картина выиграла награду в категории "Лучшая режиссерская работа".
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