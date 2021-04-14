"Иронию судьбы" переснимут с голливудскими актерами

Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"; режиссер – Эльдар Рязанов, производство – "Мосфильм"
Советский фильм "Ирония судьбы" планируют переснять в США. Об этом сообщает "Российская газета".
Работать над проектом будет режиссер Марюс Вайсберг, известный по картинам "Бабушка легкого поведения", "8 первых свиданий" и "(Не)идеальный мужчина". Исполнителями главных ролей станут Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон. Стартовать съемки должны уже летом в Бостоне.
Сценаристом фильма выбрали Тиффани Полсен, которая ранее работала над комедией "Пара на праздники". Помимо Винсента Ньюмана, продюсерами ленты станут два россиянина – Владимир Кошелев и Марина Беспалова.
Актриса Ольга Науменко, сыгравшая невесту Галю в советском фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", впервые встретилась с Александром Ширвиндтом, исполнившим в этой же картине роль Павлика – друга главного героя, в декабре 2020 года. Это произошло на новогодней программе "Кино со вкусом".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: