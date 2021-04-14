"Иронию судьбы" переснимут с голливудскими актерами

Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"; режиссер – Эльдар Рязанов, производство – "Мосфильм"

Советский фильм "Ирония судьбы" планируют переснять в США. Об этом сообщает "Российская газета".

Работать над проектом будет режиссер Марюс Вайсберг, известный по картинам "Бабушка легкого поведения", "8 первых свиданий" и "(Не)идеальный мужчина". Исполнителями главных ролей станут Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон. Стартовать съемки должны уже летом в Бостоне.

Сценаристом фильма выбрали Тиффани Полсен, которая ранее работала над комедией "Пара на праздники". Помимо Винсента Ньюмана, продюсерами ленты станут два россиянина – Владимир Кошелев и Марина Беспалова.

Актриса Ольга Науменко, сыгравшая невесту Галю в советском фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", впервые встретилась с Александром Ширвиндтом, исполнившим в этой же картине роль Павлика – друга главного героя, в декабре 2020 года. Это произошло на новогодней программе "Кино со вкусом".