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Культура

17:18

Актеры "Иронии судьбы" впервые встретились вживую

культура

Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", режиссер Эльдар Рязанов

Актриса Ольга Науменко, сыгравшая невестку Галю в советском фильме "Иронии судьбы, или С легким паром!", впервые встретилась с Александром Ширвиндтом, исполнившим в этой же картине роль Павлика – друга главного героя.

Встреча состоялась на новогодней программе "Кино со вкусом" на телеканале "Мир 24". Ведущим проекта стал Андрей Макаревич, который приготовил знаменитые блюда из фильма и сыграл на гитаре несколько популярных мелодий.

К нему в гости пришли Александр Ширвиндт с сыном Михаилом, Валентина Талызина и Ольга Науменко. На съемочной площадке Ширвиндт и Науменко не пересекались, после съемок они также никогда не встречались вживую.

По данным сервиса "Кино Mail.ru", "Ирония судьбы, или С легким паром!" Эльдара Рязанова стала самым любимым фильмом всех времен у россиян. В тройку также вошли советская комедия "Карнавальную ночь" и "Один дома" с Маколеем Калкиным в главной роли.

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