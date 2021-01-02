Сыгравший Женю Лукашина актер возмутился ежегодным показом "Иронии судьбы"

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Актер Андрей Мягков, который исполнил роли Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" назвал "перебором" ежегодный показ фильма на Новый год.

В разговоре с "Комсомольской правдой" он заявил, что "каждый год показывать по несколько раз любой шедевр – это извращение, это покажется надоедливым".

"Нельзя надоедать зрителю", – сказал артист. При этом он добавил, что уважает мнение люде, которым нравится пересматривать картину в канун праздника.

Он также отметил, что не пересматривает киноленту каждый год, однако процесс съемок до сих пор вспоминает с теплотой.

Ранее сообщалось, что пьяный россиянин перепутал города и повторил сюжет "Иронии судьбы". При этом отмечалось, что подъезд дома открылся магнитным ключом.