Москва кинематографичная: где снимали любимое новогоднее кино

"Ирония судьбы, или C легким паром", "Иван Васильевич меняет профессию" и другие советские комедии – это то, без чего новогодняя атмосфера уже не очень волшебная. В этом году праздник дома перед телевизором проведут даже те, кто не очень хотел, и чтобы как-то разнообразить досуг, предлагаем прогуляться по местам, где снимали легендарное кино. Тем более что многие из них находятся в Москве, а ходить больше все равно особенно некуда.



"Ирония судьбы, или С легким паром"

Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром"; режиссер: Эльдар Рязанов; сценарий: Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов; производство: киностудия "Мосфильм", Творческое объединение телевизионных фильмов

Третьей улицы Строителей, где по сюжету главного новогоднего фильма живут Надя и Женя, уже нет ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге. Кстати, и сами дома не такие уж типовые, как говорилось в фильме. Таких домов в брежневскую эпоху построили всего три, это был экспериментальный архитектурный проект: с белыми панелями и просторными по советским масштабам кухнями – аж 10 квадратных метров. Эксперимент не удался: планировка оказалась неудобной, а в окнах были огромные щели. Они жутко продувались зимой, а во время съемок фильма искусственный снег летел прямо в квартиры.

И московские, и ленинградские сцены снимали в Москве на проспекте Вернадского. Надин дом находится по адресу проспект Вернадского, 113, а Женин – на Вернадского, 125. Это действительно две абсолютно одинаковые 16-этажки, с одним лишь различием: из окна одного дома видно церковь, а из другого нет. На обоих домах висят памятные таблички с надписями: "Здесь жила Надя Шевелева" и "Здесь жил Женя Лукашин". Раньше висели еще и бронзовые портфели с банными вениками, но летом 2013 года один из них стащили, и сегодня портфель остался только на Надином доме.

"Иван Васильевич меняет профессию"

Фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"; режиссер: Леонид Гайдай; сценарий: Владлен Бахнов, Леонид Гайдай; производство: киностудия "Мосфильм", Экспериментальное творческое объединение

Советский изобретатель Шурик "жил" в самом центре Москвы, по адресу улица Новокузнецкая, дом 13/15, недалеко от станции метро "Павелецкая". Этот дом в стиле конструктивизма стоит там по сей день и с момента съемок практически не изменился, двор тоже остался почти таким же, разве что магазина радиодеталей там уже давно нет.

А вот вид из окна квартиры снимали уже в другом месте. С балкона дома на Новокузнецкой "лепота" была недостаточно убедительной, поэтому ее пришлось снимать с высотки на Новом Арбате (тогда Калининского проспекта), а с балкона видна панорама Москвы-реки и начало Кутузовского проспекта.

"Служебный роман"

Фото: кадр из фильма "Служебный роман"; режиссер: Эльдар Рязанов; сценарий: Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов; производство: киностудия "Мосфильм", Творческое объединение комедийных и музыкальных фильмов

Практически все действие фильма происходит в статистическом учреждении. Его можно найти по адресу Петровка, 3/6, в особняке 1 900 года постройки, где изначально был доходный дом Хомякова. Сегодня там располагается Федеральное агентство морского и речного флота. Фасад здания довольно сильно изменился, но если присмотреться, его можно узнать.

Сцены с цветами и слезами Людмилы Прокофьевны, когда она нечаянно разоткровенничалась перед Новосельцевым, снимали на крыше Дома Нирнзее в Большом Гнездниковском переулке (это дом 10), довольно известного в московских культурных кругах. Сниматься в кино этот дом начал еще до революции, а также именно в его подвале в 1924 году собралась первая труппа Московского театра сатиры.

"Покровские ворота"

Фото: кадр из фильма "Покровские ворота"; режиссер: Михаил Козаков; сценарий: Леонид Зорин; производство: киностудия "Мосфильм", Творческое объединение телевизионных фильмов

Комедию о приключениях тонкого и звонкого Костика и его соседей по коммуналке снимали реально неподалеку от Покровских ворот. Дом, где по сюжету находилась коммунальная квартира, по-прежнему стоит по адресу Нащокинский переулок, 10. Дом не снесли, как в кино, но довольно сильно реконструировали еще в 90-х: достроили еще один этаж, мансарду, балкон и сделали подземный паркинг.

Что самое удивительное, практически без изменений остался двор. Он до сих пор выглядит как в 50-е, туда можно посадить Хоботова и Савву Игнатьича с шахматами, и они отлично впишутся в пейзаж. Вопросы вызывает только лестница (та самая, по которой в ужасе убегала Людочка), скорее всего, в этом доме не могло быть такой лестницы. Вероятно, ее или тоже реконструировали, или эти сцены снимали в другом подъезде.

"Москва слезам не верит"

Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"; режиссер: Владимир Меньшов; сценарий: Валентин Черных; производство: киностудия "Мосфильм", Второе творческое объединение

Высотка, в которую заселяются Катерина с Людмилой, узнается с первых кадров, очевидно, что это одна из "семи сестер" сталинской эпохи. Нюанс лишь в том, что заходят девушки в высотку на Кудринской площади, а оказываются в холле дома на Котельнической набережной.

Дом, где живет уже повзрослевшая Катерина с дочерью Сашкой, тоже вполне узнаваем. Соскучившийся Гоша приходит к подъезду дома на Мосфильмовской, 11, который расположен ровно напротив посольства Сербии.

"Джентльмены удачи"

Фото: кадр из фильма "Джентльмены удачи"; режиссер: Александр Серый; сценарий: Георгий Данелия, Виктория Токарева; производство: киностудия "Мосфильм", Творческое объединение "Время"

"Нашел, нашел! Вон мужик в пиджаке! А вон оно, дерево!"

Косой в исполнении неподражаемого Савелия Крамарова имел в виду памятник Михаилу Юрьевичу Лермонтову. "Мужик в пиджаке" по сей день стоит на Лермонтовской площади рядом со станцией метро "Красные ворота". А вот дерево, к сожалению, уже не найти.