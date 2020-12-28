Онлайн-квест по новогодним фильмам появился на портале "Узнай Москву"

Фото: стоп-кадр из фильма "Чародеи", 1982 год, режиссер – К. Бромберг

Онлайн-квест по новогодним фильмам, снятым советскими режиссерами, появился на портале "Узнай Москву". Первые вопросы касаются истории фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". К концу квеста участникам придется ответить на вопросы о фильме Константина Бромберга "Чародеи" и ленте Михаила Козакова "Покровские ворота", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Сергей Шакрыл, квест посвящен картинам, без которых многие уже не представляют новогодние праздники.

"Ответив на вопросы, пользователи смогут освежить в памяти эпизоды из любимых кинолент и узнать больше об истории их создания", – приводятся в материале его слова.

Ранее сообщалось, что на портале "Узнай Москву" появился онлайн-путеводитель по местам, связанным с жизнью и творчеством русского поэта Афанасия Фета.

Виртуальная прогулка берет начало у особняка князя Бориса Святополк-Четвертинского (дом 50 по улице Поварской). Виртуальный путеводитель также проведет пользователей по Рождественскому бульвару, покажет здание Московского Императорского почтамта и телеграфа на Мясницкой улице и представит усадьбу Боткиных в Петроверигском переулке, где часто устраивали литературные вечера.