Кончаловский получил премию "Ника" за лучший фильм

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" получил премию "Ника" в категории "Лучший фильм". Также картина выиграла награду в категории "Лучшая режиссерская работа".

Лента повествует о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Кроме того, приз достался драме "Француз" Андрея Смирнова – о стажировке в Москве 1950-х студента из Парижа.

Награду за лучшую женскую роль в 2019 году разделили Самал Еслямова ("Айка") и Виктория Мирошниченко ("Дылда"). За 2020 год премии удостоились Юлия Высоцкая ("Дорогие товарищи!") и Чулпан Хаматова ("Доктор Лиза").

Лучшим актером 2019 года назвали Леонида Ярмольника ("Одесса"), за 2020 год премию присудили Александру Палю ("Глубже!"). При этом последний не смог присутствовать на церемонии.

В то же время писатель Дмитрий Глуховский за сценарий к фильму "Текст" удостоился "Ники" за 2019 год, награду в этой категории за 2020 год вручили режиссеру и автору сценария картины "Глубже!" Михаилу Сегалу.

В этом году призы вручались за фильмы, вышедшие в 2019-м и 2020-м. В 2020 году премию отменили из-за пандемии коронавируса. Церемония прошла в концертном зале Vegas City Hall.