Кончаловский получил премию "Ника" за лучший фильм

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" получил премию "Ника" в категории "Лучший фильм". Также картина выиграла награду в категории "Лучшая режиссерская работа".
Лента повествует о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Кроме того, приз достался драме "Француз" Андрея Смирнова – о стажировке в Москве 1950-х студента из Парижа.
Награду за лучшую женскую роль в 2019 году разделили Самал Еслямова ("Айка") и Виктория Мирошниченко ("Дылда"). За 2020 год премии удостоились Юлия Высоцкая ("Дорогие товарищи!") и Чулпан Хаматова ("Доктор Лиза").
Лучшим актером 2019 года назвали Леонида Ярмольника ("Одесса"), за 2020 год премию присудили Александру Палю ("Глубже!"). При этом последний не смог присутствовать на церемонии.
В то же время писатель Дмитрий Глуховский за сценарий к фильму "Текст" удостоился "Ники" за 2019 год, награду в этой категории за 2020 год вручили режиссеру и автору сценария картины "Глубже!" Михаилу Сегалу.
В этом году призы вручались за фильмы, вышедшие в 2019-м и 2020-м. В 2020 году премию отменили из-за пандемии коронавируса. Церемония прошла в концертном зале Vegas City Hall.
Лучшим фильмом за 2019 год стала картина "Француз" Андрея Смирнова
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: