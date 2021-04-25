Актер Паль задержан за избиение экс-хоккеиста ЦСКА – СМИ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Актера Алексанрда Паля задержали за избиение хоккеиста, сообщает "Газета.ру".

Жертвой артиста стал бывший участник молодежного состава ЦСКА Кевин Антипов. Он был доставлен в одну из столичных больниц с серьезными травмами головы и челюсти.

Уточняется, что Антипов, узнав нападавшего, написал заявление в полицию.

Правоохранители задержали актера и двоих его друзей. В настоящее время они находятся на допросе в отделении полиции.

Ранее сообщалось, что около 150 фанатов футбольных клубов "Спартак" и ЦСКА стали участниками массовой драки на юго-востоке Москвы.

При этом в МВД отметили, что информации о пострадавших после "драки", а также заявлений о телесных повреждениях ее "участников" в столичную полицию не поступало.

