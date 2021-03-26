Суд арестовал подозреваемого в нападении на бойца ММА Мирзаева

Фото: Агентство "Москва"

Чертановский районный суд Москвы арестовал до 26 апреля 2021 года Магомеда Манилова, подозреваемого в избиении и проникновении в квартиру бойца смешанных единоборств на юге города. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что ранее заседание об избрании меры пресечения отложили по ходатайству адвоката Манилова для возможности представления материалов, которые характеризуют его подзащитного. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия"), а также части 2 статьи 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия").



Ночью 31 декабря в квартиру одного из жилых домов по улице Восточной в Москве проникли трое неизвестных. Они избили 30-летнего мужчину, используя в качестве оружия, предположительно, травматический пистолет.

В результате потерпевший был госпитализирован, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. В ходе следствия личность фигурантов установлена, и они были объявлены в федеральный розыск.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Манилова задержали по подозрению в нападении на борца Расула Мирзаева в 2016 году. Тогда в Сети было распространено видео, где несколько человек ворвались в квартиру и избили бойца.