Посетитель кафе на Якиманке избил бармена рукояткой ножа после сделанного замечания

Правоохранители задержали подозреваемого в хулиганстве в кафе в центре города. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по столице.

Стало известно, что в заведении на улице Большой Якиманке мужчина с ножом в руках набросился на сотрудников кафе. Полицейские оперативно прибыли на место и задержали приезжего.

Уточняется, что злоумышленник зашел в заведение и в грубой форме начал требовать от продавца кофе. Бармен сделал ему замечание, в ответ на которое подозреваемый вступил с ним в конфликт и, используя в качестве оружия рукоятку ножа, причинил ему телесные повреждения.

В результате потерпевший получил сотрясение головного мозга, перелом костей носа и ссадины лица. Против мужчины возбудили уголовное дело, а приезжего арестовали.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали двух мужчин, которых подозревают в убийстве подростка из Москвы. По данным следствия, в ночь с 29 на 30 марта подозреваемые распивали спиртное вместе с 16-летним студентом и их знакомой в квартире в Солнечногорске.