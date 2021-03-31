В Солнечногорске задержали подозреваемых в убийстве подростка

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В Подмосковье задержали двух мужчин, которых подозревают в убийстве подростка из Москвы. Об этом сообщается на сайте СК России по Московской области.

По данным следствия, в ночь с 29 на 30 марта подозреваемые распивали спиртное вместе с 16-летним студентом и их знакомой в квартире в Солнечногорске. Позднее мужчины и молодой человек вышли на улицу, где между ними произошел конфликт. Подозреваемые несколько раз ударили юношу ножом, в результате чего тот погиб.

Его тело обнаружили утром 30 марта на пустыре в деревне Брехово.

В ближайшее время мужчинам предъявят обвинение, после чего судом будет избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось об обнаружении в Солнечногорске тела подростка.