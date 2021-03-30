Подростка нашли мертвым в Солнечногорске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подростка нашли мертвым в подмосковном Солнечногорске, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК России по области Ольгу Врадий.

Она рассказала, что тело 16-летнего подростка с множественными ножевыми ранениями обнаружили утром 30 марта. Это произошло на пустыре в деревне Брехово.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи и криминалисты в настоящее время выясняют обстоятельства трагедии.

Ранее пресс-служба СК РФ по Волгоградской области сообщала, что на свалке в Кировском районе Волгограда были обнаружены тела двух недоношенных детей.

Следователи установили личность матери. Ей оказалась 37-летняя жительница Волгограда, которая до последнего не знала, что беременна. Женщина списывала свое состояние на набор веса и повышенную утомляемость.