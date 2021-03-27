СК проверяет информацию об обнаружении тела младенца в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи начали проверку после обнаружения тела младенца на сортировочной ленте в здании комплекса переработки отходов в Московской области. Об этом сообщается на сайте СК РФ по региону.

Тело нашли в городском округе Егорьевск. "Следователем проведен осмотр и опрошены рабочие, планируется изъятие видео с камер. Назначены судебно- медицинская и молекулярно- генетическая экспертизы", – уточнили в пресс-службе ведомства.

После окончания проверки будет принято процессуальное решение, расследование продолжается.

Ранее на мусорном полигоне в Орловской области обнаружили тело новорожденного. Выясняется личность матери.