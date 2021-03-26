Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве подростка в Подмосковье

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Полиция задержала во Владимирской области мужчину, который подозревается в убийстве подростка. Преступление было совершено в городском округе Солнечногорск, заявила Агентству "Москва" начальник пресс-службы Главного управления МВД РФ по области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками полиции задержан 25-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка, тело которого с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в квартире одного из жилых домов, расположенных в деревне Голубое Московской области", – говорится в заявлении Петровой.

Планируется, что скоро подозреваемого доставят в следственные органы. Расследование убийства несовершеннолетнего сейчас продолжается.

Ранее мужчину задержали по подозрению в убийстве собутыльника в центре Москвы. В ходе ссоры хозяин квартиры нанес своему знакомому ножевое ранение в область груди.