Мужчину задержали по подозрению в убийстве собутыльника в центре Москвы

06 марта, 23:16
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого, сообщает Агентство "Москва".
По предварительным данным, 6 марта в квартире жилого дома на улице Литвина-Седого между мужчинами произошел конфликт. В этот момент они распивали спиртные напитки.
В ходе ссоры хозяин квартиры нанес своему знакомому ножевое ранение в область груди. Потерпевший скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по стате "Убийство". Подозреваемый оказался мужчина 1972 года рождения. В ближайшее время его доставят в следственное подразделение для проведения необходимых следственных действий.
Ранее в СУ СК РФ по Пермскому краю сообщили о жестоком убийстве в поселке Октябрьском. 2 марта в частном доме были найдены тела женщины 1979 года рождения, ее дочери 2008 года рождения и сына 2004 года рождения. Позже выяснилось, что погиб не подросток, а его отец. Сам юноша и оказался убийцей.
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